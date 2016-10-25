Китай різко скоротив закупівлі російської нафти

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Торгівельна статистика свідчить, що Китай останнім часом різко коротив обсяги купівлі нафти російського видобутку, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали видання «Інтерфакс».Так, вереснева статистика продажів свідчить, що обсяг поставленої з Росії до Китаю нафти становить три цілих дев’яносто шість сотих мільйонів тон. Це на п'ятнадцять відсотків менше ніж у попередньому місяці, а порівняно, наприклад, із травнем падіння продажів становить двадцять п’ять відсотків. Загалом, з весняного періоду обсяг поставок від «Роснафти» знизився на один мільйон тон.Звільнену Росією нішу зайняли дві держави: Ірак та Ангола. Так, наприклад, іракський експорт до Китаю зріс аж на п’ятдесят вісім відсотків – до чотирьох цілих семи сотих мільйонів тон. З таким результатом він займає друге місце за обсягом постачальників нафти Китаю. Абсолютним лідером за обсягами експорту до КНР стала Ангола, яка наростила експорт на сорок шість відсотків, тобто до чотирьох цілих дев’ятнадцяти сотих мільйонів тон нафти. Четверте місце серед нафтових постачальників Китаю, після Анголи, Іраку та Російської Федерації, зайняла Саудівська Аравія з обсягами поставки три цілих вісім десятих мільйонів тон нафти.