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Правозахисники вимагають викинути Росію з РПЛ ООН

Правозахисники вимагають викинути Росію з РПЛ ООН
Понад вісім десятків правозахисних та гуманітарних організацій міжнародного та регіонального характеру закликали виключити Російську Федерацію зі складу членів Ради ООН з прав людини, - про це replyua.net інформує, посилаючись на публікації видання «Лента.ру».

Так, сьогодні, двадцять четвертого жовтня 2016 року, речники низки правоохоронних організацій наголосили, що делегація РФ не має права брати участь у роботі РПЛ ООН. Ці заяви прозвучали напередодні голосування, за результатами якого має бути сформовано новий складу Ради з прав людини при ООН. За право бути представником Східної Європи поряд з Росією змагаються ще Угорщина та Хорватія.

Правозахисники наголосили, що реальна поведінка Російської Федерації в Сирії сильно контрастує з тими ідеалами дотримання прав людини, які ця держава декларує в ООН. На думку авторів заяви, вето, які Росія неодноразово накладала під час голосування у Раді Безпеки ООН на резолюції, спрямовані на врегулювання сирійського конфлікту, красномовно свідчать на користь того, що Кремль є порушником прав людини, а не їх захисником. Нагадаємо, напередодні останнього засідання Радбезу ООН з питань Сирії французький президент наголосив, що держава, яка заветує резолюцію, запропоновану представниками його держави (що Росія, зрештою, і зробила), буде дискредитованою в очах світової спільноти.

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