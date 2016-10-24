У російському Слідчому комітеті завели ще 6 справ проти командирів ЗСУ

Слідчий комітет Російської Федерації повідомив про те, що його представники завели ще шість кримінальним справи проти українських військових командирів. Про це сьогодні, 24-го жовтня, розповіла представники Слідкому РФ Петренко Світлана, повідомляє російський «Інтерфакс», передає replyua.net.
«Керівництво з розслідування злочинів щодо застосування заборонених засобів та заходів ведення воєнних дій, ГСУ СК Російської Федерації визначили імена командирів Збройних сил України, які гатили з артилерії по житловим кварталам Донбасу», - заявляє вона. За словами Петренко, через це проти командира 57-ї окремої моторизованої бригади Збройних сил України , полковника Сірченка Сергія; командира 17-ї окремого батальйону 57 окремої бригади ЗСУ, підполковника Олександра Щербініна; проти командира 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади ЗСУ, підполковника Зубанича Василя, командира 55-ї артилерійської бригади ЗСУ, полковника Сергія Брусова; командира 30-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, підполковника Івана Гараза; командира артилерійського дивізіону 30 окремої бригади, майора Марценюка Сергія та невизначених осіб встановлених підрозділів було порушено кримінальні провадження.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter