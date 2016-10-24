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Пионтковский: за такие ошибки из Кремля выносят

Пионтковский: за такие ошибки из Кремля выносят
На счету российского президента несколько серьезных внешнеполитических промахов, и за такие действия обычно выносят из Кремля. Как передает replyua.net, об этом в интервью «Гордону» заявил Андрей Пионтковский.

По словам российского политолога, история СССР, а также других авторитарных государств, показывает, что во время последней стадии тоталитарной болезни обычно происходит громкое внешнеполитическое поражение. «У Путина три таких поражения. Первое было в Украине, когда провалился проект «Новороссия», и украинцы отвергли «русский мир», вторым ярким поражением стал провал ядерного шантажа прибалтийских государств. Путин был уверен, что в НАТО испугаются, когда он введет в Прибалтику «зеленых человечков», отмечает Пионтковский. Также политолог назвал еще один провал президента РФ – речь идет о Сирии, после действий в которой Путин навсегда останется военным преступником в глазах всего мира.

По мнению Пионтковского, если бы в РФ до сих пор работало Политбюро, оно бы давно отправило Путина на покой за допущенные им ошибки, однако в России больше нет механизма, с помощью которого можно отстранить Путина, но уже совсем скоро этому могут посодействовать его же люди.

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