Шевцова: лидер, стреляющий себе в ногу

Лидеры, которые стреляют себе в ногу, обычно всегда теряют власть, а Россия из такой логики выпрыгнуть уже не сможет, и сейчас речь идет о ситуации, когда лидер хочет одного, а на деле выходит совсем другое. Как сообщает replyua.net, об этом в своем блоге на Новом времени пишет Лилия Шевцова.
По словам российского политолога, современное единство в РФ выглядит, как признание претензий Кремля на всевластие в обмен на иждивенчество и сепаратизм, а власть сдает внутреннее насилие в аренду. «Кадровое обновление повышает плату за лояльность новых кадров у власти, но при этом ее не гарантирует, а борьба с коррупцией в стране порождает искушение освободить от ресурсов того, кто их держит. В России продолжают выискивать врагов, и это становится главным средством мобилизации всех граждан, и, когда традиционный враг перестает быть главным источником патриотизма, появляется новый кандидат на эту роль», пишет Шевцова.
По ее словам, в РФ создают фальшивую реальность на телеэкранах, но это заканчивается тем, что создатели таких фальшивок начинают в них верить и теряют понимание происходящего.
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