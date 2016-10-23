Саша Сотник з’ясував що думають москвичі про економіку своєї держави (відео)



Російський опозиційний журналіст



Так, нещодавно два російських відомства - Міністерство економічного розвитку та Міністерство фінансів – попередили росіян про те, що найближчі двадцять років економіка Російської Федерації рости не буде. Тобто, спрогнозували нову «епоху застою». За словами Сотника, люди його покоління вже мають досвід життя за таких часів і навіть пам’ятають чим все це закінчилось. Але чи бажають батьки такого для своїх дітей?



Результати опитування на вулицях російської столиці свідчать, що нові застійні часи росіян старшого віку не лякають. За їх словами, і не таке переживали. На зауваження, що після брежнєвських часів Радянський Союз, по суті, і розпався, респонденти зазначили, що причини цього явища ще до кінця не з’ясовані. Молодь, навпаки, зазначила, що у застійних часах нічого доброго не бачать і з цією тенденцією владі варто боротись, звертаючи більше уваги на економіку, а не на зовнішній світ. Зрештою, знайшлись люди, які ніякого застою не помітили взагалі.





Горячая тема: Информация подтвердилась: французские «Мистрали» пришли в Россию через Египет Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter Російський опозиційний журналіст Олександр Сотник провів чергове опитування серед мешканців російської столиці щодо того, чи бояться вони нової епохи «застою», - про це інформує replyua.net , посилаючись на сторінку блогера в Фейсбук.Так, нещодавно два російських відомства - Міністерство економічного розвитку та Міністерство фінансів – попередили росіян про те, що найближчі двадцять років економіка Російської Федерації рости не буде. Тобто, спрогнозували нову «епоху застою». За словами Сотника, люди його покоління вже мають досвід життя за таких часів і навіть пам’ятають чим все це закінчилось. Але чи бажають батьки такого для своїх дітей?Результати опитування на вулицях російської столиці свідчать, що нові застійні часи росіян старшого віку не лякають. За їх словами, і не таке переживали. На зауваження, що після брежнєвських часів Радянський Союз, по суті, і розпався, респонденти зазначили, що причини цього явища ще до кінця не з’ясовані. Молодь, навпаки, зазначила, що у застійних часах нічого доброго не бачать і з цією тенденцією владі варто боротись, звертаючи більше уваги на економіку, а не на зовнішній світ. Зрештою, знайшлись люди, які ніякого застою не помітили взагалі.