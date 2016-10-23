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Повернення на 17 років назад: у Рязані знову вибухають житлові будинки

Повернення на 17 років назад: у Рязані знову вибухають житлові будинки
Сьогодні, двадцять третього жовтня 2016 року, у російській Рязані стався вибух у одному із житлових будинків, - про це replyua.net повідомляє, посилаючись на публікації видання «Росбалт».

Так, зранку в одній із квартир пролунав вибух. За попередніми даними в його результаті загинули троє осіб. Крім того, ще п’ятеро чоловік були доставлені до лікарні із ураженнями різного ступеня тяжкості, один із них – неповнолітній. Зараз наслідки вибуху ліквідують понад двісті осіб, до робіт залучено більше п’ятдесяти одиниць техніки. Надано допомогу вже п’ятнадцяти постраждалим, трьох із них витягли з-під завалів. У будинку організовану евакуацію мешканців, так як загальна конструкція доволі нестабільна і може завалитись у будь-який момент. Крім того, існує висока імовірність коротких замикань та задимлень. Наразі у пункті тимчасового розміщення перебувають уже п’ятдесят сім осіб.

Причиною вибуху називають витік природного газу. Слідчий комітет Російської Федерації вже порушив кримінальне провадження за статтею «Виготовлення, зберігання, перевезення чи збут товарів і продукції, виконання робіт чи надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки». У справі проводяться належні слідчі дії.

Горячая тема: Информация подтвердилась: французские «Мистрали» пришли в Россию через Египет
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Информация подтвердилась: французские «Мистрали» пришли в Россию через Египет

Как передает replyua.net, заказанные во Франции военные корабли класса «Мистраль», которые французы отказались отдавать России в связи с санкциями, действительно были куплены Египтом для России. По


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