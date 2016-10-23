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Российскому актеру и певцу Дмитрию Певцову запретили въезд в Латвию

Российскому актеру и певцу Дмитрию Певцову запретили въезд в Латвию
Российское информационное агентство ТАСС сообщает, что список лиц, которым въезд в Латвию запрещен, сегодня был пополнен российским актером и певцом Дмитрием Певцовым. Артист должен был приехать в Ригу для участия в кинофестивале, однако его гастроли отменили – об этом передает replyua.net.

Кинофестиваль под названием «Московская премьера в Риге» должен был пройти в середине ноября. Певцов и его группа «Картуш» уже подписали контракты на участие в нем, однако отменили гастроли и в Латвию не поедут. Директор актера объяснил, что никакого официального уведомления о том, что Певцов объявлен в Латвии «persona non grata» они не получали – это стало известно по неофициальным каналам. «Если бы мы приехали в Латвию, то не прошли бы дальше аэропорта, как это произошло с Газмановым и Валерией», - заявил Юрий Силов. Он добавил, что причины, ставшие основанием для такого решения латвийских властей, ему совершенно неизвестны. Принимающая сторона не настаивает на приезде Певцова и его группы, согласна начать процедуру расторжения контрактов.

Напоминаем, что въезд в Латвию закрыт сейчас также для Ивана Охлобыстина, Михаила Пореченкова, Константина Симонова, Сергея Чернина и многих других граждан РФ.

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Российскому актеру и певцу Дмитрию Певцову запретили въезд в Латвию

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