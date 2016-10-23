США звинувачує Росію в ескалації сирійського конфлікту

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Очільник оборонного відомства Сполучених штатів Америки Ештон Картер під час свого офіційного візиту до іракської столиці Багдад звинуватив Російську Федерацію у нарощенні насильства у сирійському конфлікті, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали новинного агентства «Радіо Свобода».Так, за словами очільника Пентагону, спочатку втручання російських військ у збройне протистояння в Сирії відбувалось під прикриттям боротьби з терористичною організацією Ісламська держава. Тим не менш, насправді росіяни зайняли чітку позицію щодо підтримки режиму Асада і спрямували свої зусилля на бомбардуваннях опозиційних до сирійського президента військ. Такі дії призвели до ескалації конфлікту і поглиблення гуманітарної кризи. Але, поряд з тим, Картер відзначив професіоналізм російських пілотів.Нагадаємо, російські війська неодноразово завдавали повітряних ударів по об’єктах гуманітарної інфраструктури: школах, лікарнях, дитячих садках тощо. Апофеозом цього стали бомбардування Алеппо та знищення гуманітарної колони ООН. Росія причетність до смертей мирного населення заперечує і стверджує, що завдає шкоди лише бойовикам так званої Ісламської держави.