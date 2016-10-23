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Сотник: великий полководец позади Шварценеггера

Сотник: великий полководец позади Шварценеггера
Многие политологи на полном серьезе называют Путина «великим тактиком и полководцем», но такие заявления иногда повергают в изумление и шок. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Саша Сотник. По словам российского журналиста, изречения о «великом полководце» - бред сивой кобылы.

«Только представьте, что сзади к Шварценеггеру может подскочить плюгавенький мужичок и со всей дури шандарахнуть артиста большой палкой по голове. При этом мужичонка будет вопить, что он практически переиграл Шварценеггера и заявлять о самом тактическом ходе и о победе. А уже через секунду эта двухметровая рама развернется и…», пишет Сотник. «Вы говорите, что тактик? Утверждаете, что великий?», подшучивает журналист.

Напомним, что ранее Саша Сотник связался по телефону с Гарри Каспаровым, также журналист пообещал, что на днях будет очень развернутое интервью с шахматистом и оппозиционером. По его словам, заготовлена масса очень интересных вопросов, которые можно считать неудобными, но очень необходимыми. Интервью должно появиться через несколько дней.

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