валюта
СпецтемаБлогер дал достойный ответ брату Михалкова, российскому режиссеру Андрею Кончаловскому | Посетите новый финансовый форум

В Москве установили памятник Яшину с неверными датами

В Москве установили памятник Яшину с неверными датами
Легендарному советскому вратарю Льву Яшину накануне установили памятник в российской столице, однако авторы монумента допустили грубейшую ошибку. Как информирует replyua.net со ссылкой на российский ТАСС, авторы указали неверную дату смерти легендарного футболиста – Яшин скончался в марте, однако на памятнике указано, что футболист ушел из жизни в апреле.

22 октября памятник установили на «Аллее русской славы», и горожане, которые являются футбольными фанатами, сразу заметили ошибку в дате смерти – вместо 20 марта авторы выгравировали «20 апреля». Владимир Кошлаков, представитель отделения Москвы «Аллея русской славы», прокомментировал этот неприятный инцидент и отметил, что в самое ближайшее время дату исправят. Напомним, что Лев Яшин является самым известным футбольным вратарем Советского Союза.

Пять раз этот человек становился чемпионом СССР, долгие годы выступал за московское «Динамо». Яшин родился в Москве, в 1929 году. Становился чемпионом Европы, а также олимпийским чемпионом в 1956 году. В 1963 году ему вручили «Золотой мяч» за победу в номинации «Лучший футболист Европы». Яшин – единственный вратарь в мире, удостоившийся этой премии.

В Москве установили памятник Яшину с неверными датами

Горячая тема: Блогер: Сім’я терориста Мотороли з українськими документами, а паспорти «ДНР», виходить, для лохів
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
22 окт 2016
30488

Блогер: Сім’я терориста Мотороли з українськими документами, а паспорти «ДНР», виходить, для лохів

Як передає replyua.net, відомий український блогер і журналіст Дмитро Вовнянко розповів, що дружина вбитого бойовика Мотороли має український паспорт, більше того, навіть донька терориста, народжена

22 окт 2016
26869

Порошенко закрыл рот не только Путину, но и всем критикам, показав, что для него на первом месте Украина – блогер

Президент Украины Петр Порошенко на этой неделе вновь доказал свою преданность Украине и украинскому народу. И это все на фоне постоянных криков внутренних политических врагов Украины: Савченко,


Свежие новости

Дональд Трамп сообщил, что от него ждать в его первые 100 дней президентства

Сотник: великий полководец позади Шварценеггера

В Москве установили памятник Яшину с неверными датами

Турция готовится к бомбардировкам в Ираке

Олешко: Не такі страшні кремлівські гниди, як власні воші, які плигають в Україні

Социолог: о покойниках плохо не говорят, но бывают исключения

Каспаров: нереализованные ожидания Майдана

Киевские врачи провели уникальную операцию

Портников: несомненно, Путин войдет в историю

Названы страны с самым дорогим и самым дешевым бензином

Сальма Хайек рассказала о домогательствах со стороны Трампа

Панфилов: РФ никогда не выполнит своих обязательств

Немцы начали строительство завода в Ивано-Франковской области

Сатирика Задорнова госпитализировали прямо со сцены

Эксперт: Анкара и Москва обменялись совсем недружественными заявлениями

Рейтинг самых популярных украинских музыкантов

Кох: в Кремль пришла новая «печалька»

Гидрометцентр: на севере и западе страны пройдут дожди

Пономарь: большое НАТОвское утро

Стала відомою причина примусового повернення білоруського літака до Києва

 Новости за день