В Москве установили памятник Яшину с неверными датами

Легендарному советскому вратарю Льву Яшину накануне установили памятник в российской столице, однако авторы монумента допустили грубейшую ошибку. Как информирует replyua.net со ссылкой на российский ТАСС, авторы указали неверную дату смерти легендарного футболиста – Яшин скончался в марте, однако на памятнике указано, что футболист ушел из жизни в апреле.
22 октября памятник установили на «Аллее русской славы», и горожане, которые являются футбольными фанатами, сразу заметили ошибку в дате смерти – вместо 20 марта авторы выгравировали «20 апреля». Владимир Кошлаков, представитель отделения Москвы «Аллея русской славы», прокомментировал этот неприятный инцидент и отметил, что в самое ближайшее время дату исправят. Напомним, что Лев Яшин является самым известным футбольным вратарем Советского Союза.
Пять раз этот человек становился чемпионом СССР, долгие годы выступал за московское «Динамо». Яшин родился в Москве, в 1929 году. Становился чемпионом Европы, а также олимпийским чемпионом в 1956 году. В 1963 году ему вручили «Золотой мяч» за победу в номинации «Лучший футболист Европы». Яшин – единственный вратарь в мире, удостоившийся этой премии.
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