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Портников: несомненно, Путин войдет в историю

Портников: несомненно, Путин войдет в историю
Российский президент войдет в мировую историю, как глава государства, который совершил преступления исторического масштаба. Как информирует replyua.net, такое заявление прозвучало от Виталия Портникова в эфире Радио Свобода. По словам журналиста, такой термин к действиям Путина в Алеппо применил Зейд Раад аль-Хуссейн, верховный комиссар ООН по правам человека.

Журналист отмечает, что при этом комиссар не озвучивал страну, которая совершила преступления в Сирии, однако призвал всех лидеров передать дело об этом преступлении в Международный уголовный суд. Портников подчеркивает, что кровавые следы ведут в кабинет Путина, и Совет ООН по правам человека проголосовал за международное расследование событий в Алеппо. Путин уже опьянел от безнаказанности, считает Портников, однако имеется серьезный просчет в действиях российского президента. Он уничтожил малайзийский Боинг на Донбассе, но Путин знает, что такие авиакатастрофы расследуют очень долго, поэтому у него еще в запасе есть время для преступлений в Сирии.

«Однако придет день, когда Международному трибуналу выдадут Путина и все его окружение, причем сделают это соотечественники президента», уверен журналист.

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