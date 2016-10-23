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Панфилов: РФ никогда не выполнит своих обязательств

Панфилов: РФ никогда не выполнит своих обязательств
В Берлине удалось достичь некоторых договоренностей, однако РФ не станет выполнять своих обязательств и изменить ситуацию можно только в одном случае, - если санкции против России будут ужесточены. Как информирует replyua.net, такое мнение высказал Олег Панфилов в прямом эфире Обозревателя.

По словам известного профессора, существуют два неплохих варианта – введение на Донбасс вооруженной миссии ОБСЕ и соблюдение договоренностей об отводе тяжелого вооружения, однако имеются сомнения в том, что Россия будет выполнять обязательства, которые она взяла на себя. «Пойти на компромисс Путина может заставить только одно – если Запад ужесточит антироссийские санкции. И сейчас российский президент снова будет тянуть с переговорами, но отговорок, чтобы РФ не выполняла Минские соглашения, у Путина остается совсем мало», подчеркивает Панфилов.

По мнению профессора, санкции все-таки действуют, и они сильно подрывают экономику России, и, если они продолжатся, для РФ это станет настоящей катастрофой. Напомним, что на прошедшем саммите Евросоюза никто из западных лидеров не поддержал введение новых санкций против РФ из-за ее действий в Сирии.

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