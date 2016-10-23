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Сатирика Задорнова госпитализировали прямо со сцены

Сатирика Задорнова госпитализировали прямо со сцены
Михаил Задорнов, один из самых известных российских сатириков, несмотря на тяжелую болезнь, продолжал давать концерты. Как сообщает replyua.net со ссылкой на источники в России, вчера вечером, во время очередного концерта, Михаилу Задорнову стало плохо. Сатирик давал концерт в российской столице, в концертном зале «Меридиан».

Послушать сатирика пришли сотни москвичей, и они невольно стали свидетелями экстренной госпитализации своего любимого артиста. В разгар выступления сатирику стало плохо, и он уже не смог самостоятельно уйти со сцены – помощники провели артиста сначала в гримерку, однако лучше Задорнову не стало, и было принято решение вызывать «скорую помощь». Позже стало известно, что Задорнова поместили в частную клинику. Напомним, что около двух недель назад Михаил Задорнов признался в том, что серьезно болен.

Он отметил, что будет вынужден отменить запланированные концерты, чтобы пройти лечение в одной из клиник, расположенных в Прибалтике. Задорнов написал на своей странице в соцсети, что его заболевание, которое свойственно не только пожилому возрасту, требует немедленного лечения.

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