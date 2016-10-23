Сатирика Задорнова госпитализировали прямо со сцены

Михаил Задорнов, один из самых известных российских сатириков, несмотря на тяжелую болезнь, продолжал давать концерты. Как сообщает replyua.net со ссылкой на источники в России, вчера вечером, во время очередного концерта, Михаилу Задорнову стало плохо. Сатирик давал концерт в российской столице, в концертном зале «Меридиан».
Послушать сатирика пришли сотни москвичей, и они невольно стали свидетелями экстренной госпитализации своего любимого артиста. В разгар выступления сатирику стало плохо, и он уже не смог самостоятельно уйти со сцены – помощники провели артиста сначала в гримерку, однако лучше Задорнову не стало, и было принято решение вызывать «скорую помощь». Позже стало известно, что Задорнова поместили в частную клинику. Напомним, что около двух недель назад Михаил Задорнов признался в том, что серьезно болен.
Он отметил, что будет вынужден отменить запланированные концерты, чтобы пройти лечение в одной из клиник, расположенных в Прибалтике. Задорнов написал на своей странице в соцсети, что его заболевание, которое свойственно не только пожилому возрасту, требует немедленного лечения.
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