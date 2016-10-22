Геращенко: Россия ведет охоту на украинцев с целью шантажа

Как передает replyua.net, Ирина Геращенко сегодня заявила, что российская сторона пытается взять в плен как можно больше граждан Украины, которые потом будут использоваться для шантажа и торгов - об этом она пишет в статье на сайте «15 минут».
Геращенко подчеркивает, что на последней встрече в Берлине речь шла не только о прекращении огня, безопасности и разведению войск. «Острее всего встал гуманитарный вопрос – он оказался важнее безопасности и политических споров», - сообщает она. Геращенко отмечает, что Украина жестко выдвинула требование об освобождении заложников и допуске МКЧХ к находящимся в заключении в российских тюрьмах гражданам Украины. Россия в ответ на это заявила, что политические заключенные вообще никак не связаны с Минскими соглашениями, а о лицах, захваченных в плен на оккупированных территориях, необходимо говорить не с РФ, а с так называемым «ополчением Донбасса».
Геращенко отметила, что европейская сторона поддержала Украину, став требовать от России освобождения заложников. Также он добавила, что, несмотря на эту поддержку, четырех граждан Украины удалось освободить из тюрем РФ не через процедуру экстрадиции, а только путем длительных переговоров. Геращенко высказывает надежду, что этот путь остается единственным действенным, потому что Россия все переводит в плоскость политики. «Видимо, она пытается захватить как можно больше украинцев, чтобы потом использовать их для торга в политических диалогах», - резюмирует она.
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