Американці пояснили чому не пустять росіян на свої вибори

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Речник Білого Дому Джон Кірбі прокоментував встановлену деякими штатами заборону російським дипломатам з’являтись на виборчих дільницях під час голосування восьмого листопада 2016 року, - про це replyua.net інформує з посиланням на «Росбалт».Так, направлення російською стороною запиту про допуск дипломатів у якості спостерігачів – не більше ніж пропагандистський виверт Кремля. За словами Кірбі, «російські представники мали можливість долучитись до місії Організації безпеки та співробітництва в Європі – принаймні, саме так вчинили американці для спостереження за ходом виборів у Російській Федерації, які відбувались у вересні поточного року». Речник Білого Дому наголосив, що відмова співпрацювати з ОБСЄ прямо вказує на те, що справжньою метою РФ у цьому випадку є створення медійного шуму, а не сприяння виборчому процесу в Сполучених штатах.Крім того, Кірбі підкреслив, що організація і проведення президентських виборів належить до компетенції штатів і федеральний центр не має стосунку до рішення властей штату допускати чи не допускати на виборчі дільниці сторонніх осіб. Також речник Білого Дому сказав, що йому невідомо про будь-які рекомендації від Вашингтону для штатів щодо ставлення до російської делегації.