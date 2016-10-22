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Американці пояснили чому не пустять росіян на свої вибори

Американці пояснили чому не пустять росіян на свої вибори
Речник Білого Дому Джон Кірбі прокоментував встановлену деякими штатами заборону російським дипломатам з’являтись на виборчих дільницях під час голосування восьмого листопада 2016 року, - про це replyua.net інформує з посиланням на «Росбалт».

Так, направлення російською стороною запиту про допуск дипломатів у якості спостерігачів – не більше ніж пропагандистський виверт Кремля. За словами Кірбі, «російські представники мали можливість долучитись до місії Організації безпеки та співробітництва в Європі – принаймні, саме так вчинили американці для спостереження за ходом виборів у Російській Федерації, які відбувались у вересні поточного року». Речник Білого Дому наголосив, що відмова співпрацювати з ОБСЄ прямо вказує на те, що справжньою метою РФ у цьому випадку є створення медійного шуму, а не сприяння виборчому процесу в Сполучених штатах.

Крім того, Кірбі підкреслив, що організація і проведення президентських виборів належить до компетенції штатів і федеральний центр не має стосунку до рішення властей штату допускати чи не допускати на виборчі дільниці сторонніх осіб. Також речник Білого Дому сказав, що йому невідомо про будь-які рекомендації від Вашингтону для штатів щодо ставлення до російської делегації.

Горячая тема: Нусс: Порошенко перешел на другой тон в разговорах с агрессором
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Важное за день
22 окт 2016
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Нусс: Порошенко перешел на другой тон в разговорах с агрессором

На берлинских переговорах Петр Порошенко, будучи очень раздраженным, бросил Путину фразу: «Ты просто стрелять перестань», и тон главы украинского государства свидетельствует о многом. Как информирует


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