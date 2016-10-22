Портніков: Путін домігся свого – увійшов в історію

Український публіцист Віталій Портніков прокоментував останні спроби ООН припинити насилля в Сирії та реакцію на них Російської Федерації, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали «Крим.Реалії».
Як наголошує журналіст, Путін досяг своєї мети – він увійшов в підручники з історії. Нещодавно комісар ООН з прав людини Зейд Раад аль-Хусейн назвав повітряні удари по Алеппо «злочинами історичного масштабу». І, хоча прямо Росію ніхто ще не звинуватив, всі чудово розуміють хто є основним союзником Асада у знищенні мирного населення. Світові держави проголосували за передачу військових злочинів у Сирії у провадження Міжнародного кримінального суду. І лише Росія не підтримала цю пропозицію, що є найкращим доказом її вини.
Власне, Путін вже сп’янів від безкарності. Він довго хвалився «безкровним» захопленням Криму, хоча при цьому було вбито двох українських військовослужбовців і зазнали репресій низка кримських татар. Путін наростив зусилля на Донбасі, де загинули вже тисячі, але там не використовувалась авіація і відбувалась імітація «громадянської війни». Його солдати збили Боїнг Малайзійських авіаліній, але розслідування таких злочинів триває довго.
А ось в Сирії Росія «розвернулась» на повну. Для того, аби втримати режим Асада, Путін не має іншого виходу крім масового вбивства сирійців: та ж сама тактика, що і свого часу СРСР використовував в Афганістані. Але зараз не часи Афганської війни. Тепер світ щодня бачить по телевізору путінські злочини. І становище Росії з кожним новим бомбардуванням стає все гіршим. Зараз ізоляція Росії буде тільки посилюватись, незважаючи на потужне кремлівське лобі. Адже причиною того слугують «військові злочини історичного масштабу». І Путін дарма сподівається, що не нестиме за них відповідальності – одного дня його відправлять до Гааги власні співгромадяни, - прогнозує журналіст.
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