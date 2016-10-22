Хто розбомбив траурну процесію в Іраку?

Вже майже добу збройні сили кількох держав світу не можуть знайти винуватця повітряного удару по траурній процесії поблизу іракського міста Дакука, - про це replyua.net повідомляє, посилаючись на матеріали видання «Лента.ру».
Так, сьогодні, двадцять другого жовтня 2016 року, речник російського оборонного відомства Ігор Конашенков заявив, що літаки очолюваної Сполученими штатами антитерористичної коаліції завдали повітряного удару по поховальній процесії поблизу іракського міста Дакука. За його словами, у результаті бомбардування «загинули десятки людей, в тому числі – жінки і діти». За версією російського Міноборони, військовослужбовці коаліції переплутали процесію з бойовиками Ісламської держави. Крім того, Конашенков «натякнув», що США надто часто помиляються з вибором цілей.
Пізніше цього ж дня представник коаліції заявив, що «не може пов’язати жертви серед мирного населення із будь-якими діями коаліції в даному регіоні». Західні держави наголосили, що вони дуже серйозно ставляться до випадків загибелі цивільних, а тому вся інформація про такі інциденти збирається та ретельно документується. Тим не менш, країни коаліції дотримуються спеціального протоколу аби запобігти жертвам серед мирних мешканців.
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