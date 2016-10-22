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Дипломатичний скандал між РФ і США набирає обертів

Дипломатичний скандал між РФ і США набирає обертів
Російська сторона глибоко обурена заявами низки штатів про можливе порушення кримінальних проваджень проти російських дипломатів, які з’являться на виборчі дільниці США в день голосування, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали ресурсу «Каспаров.ру».

Так, сьогодні, двадцять другого жовтня 2016 року, уповноважений МЗС РФ з прав людини, демократії та верховенства права Костянтин Долгов повідомив, що Москва глибоко занепокоєна заявами штатів Оклахома, Техас та Луїзіана про притягнення до відповідальності російських дипломатичних представників. Разом з тим, Долгов запідозрив американців у незнанні Віденської конвенції про дипломатичні зносини, яка визначає статус і повноваження співробітників іноземних держав за кордоном. Уповноважений також додав, що «Росія не збиралась здійснювати спостереження за виборами», але заяви властей штатів скидаються на спроби уникнути об’єктивного моніторингу.

Більше того, Долгов заявив, що «американська виборча система має безліч недоліків, що суперечать міжнародним стандартам». Нагадаємо, раніше стало відомо, що США відмовили росіянам у допуску до спостереження за ходом голосування, яке відбудеться восьмого листопада 2016 року.

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