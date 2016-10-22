Росія догралася: у НАТО створюють спеціальні посади для контролю за Росією

Керівництво Північноатлантичного альянсу запровадило нову посаду - помічника Генерального секретаря, до функціональних обов’язків якого буде входити контроль за поведінкою Російської Федерації, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали видання «Каспаров.ру».
Так, про відповідні кадрові перестановки Альянс повідомив вчора, двадцять першого жовтня 2016 року. Посаду помічника Генсека Йенса Столтенберга зайняв колишній заступник очільника спецслужб Федеративної республіки Німеччина Арндт Фрейтаг фон Лорінгховен. До завдань останнього буде входити відслідковування «нарощення військової потужності Росії» та «превентивні заходи щодо проникнення росіян до Альянсу». Крім того, фон Лорінгховен має покращувати систему обміну інформацією та координувати контртерористичну діяльність НАТО. Західні ЗМІ наголошують, що США воліли б бачити на цій посаді американця, але більшість керівних посад в Альянсі вже й так обійняли вихідці з цієї держави.
Нагадаємо, останнім часом відносини Російської Федерації та Північноатлантичного Альянсу загострились. Причиною цього називають масштабні порушення Росією норм міжнародного права та провокації на кордонах держав-членів НАТО.
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