валюта
СпецтемаСавченко хочет, чтобы Порошенко извинился перед Януковичем | Посетите новый финансовый форум

Росія догралася: у НАТО створюють спеціальні посади для контролю за Росією

Росія догралася: у НАТО створюють спеціальні посади для контролю за Росією
Керівництво Північноатлантичного альянсу запровадило нову посаду - помічника Генерального секретаря, до функціональних обов’язків якого буде входити контроль за поведінкою Російської Федерації, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали видання «Каспаров.ру».

Так, про відповідні кадрові перестановки Альянс повідомив вчора, двадцять першого жовтня 2016 року. Посаду помічника Генсека Йенса Столтенберга зайняв колишній заступник очільника спецслужб Федеративної республіки Німеччина Арндт Фрейтаг фон Лорінгховен. До завдань останнього буде входити відслідковування «нарощення військової потужності Росії» та «превентивні заходи щодо проникнення росіян до Альянсу». Крім того, фон Лорінгховен має покращувати систему обміну інформацією та координувати контртерористичну діяльність НАТО. Західні ЗМІ наголошують, що США воліли б бачити на цій посаді американця, але більшість керівних посад в Альянсі вже й так обійняли вихідці з цієї держави.

Нагадаємо, останнім часом відносини Російської Федерації та Північноатлантичного Альянсу загострились. Причиною цього називають масштабні порушення Росією норм міжнародного права та провокації на кордонах держав-членів НАТО.

Горячая тема: В ближайшие дни Крым останется без электроэнергии и транспортного сообщения с РФ
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
22 окт 2016
16004

Нусс: Порошенко перешел на другой тон в разговорах с агрессором

На берлинских переговорах Петр Порошенко, будучи очень раздраженным, бросил Путину фразу: «Ты просто стрелять перестань», и тон главы украинского государства свидетельствует о многом. Как информирует


Свежие новости

Трамп рассказал, что сделает в первые 100 дней своего президентства

Блогер: Сім’я терориста Мотороли з українськими документами, а паспорти «ДНР», виходить, для лохів

Пираты Сомали освободили 26 моряков, захваченных в 2012 году

Талибы похвастались терактом, сняв его на видео с помощью трона (ВИДЕО)

Соціальні мережі в захваті: Михайло Єфремов дотепно висміяв Путіна (відео)

В Калифорнии возродили реку, пересохшую 60 лет назад

Дипломатичний скандал між РФ і США набирає обертів

В теплосетях Киева зафиксирован пик аварийности

Полиции Мукачево удалось предотвратить суицид девушки

Росія догралася: у НАТО створюють спеціальні посади для контролю за Росією

В Лондоне обезвредили уже вторую бомбу за неделю, заложенную в общественном месте

В Аргентине ввели уголовную ответственность для предприятий, связанных с коррупцией

Російські експерти поскаржилися, що Порошенко стає некерованим, тому треба до переговорів підключати США

В Керчи не работает мобильная связь

Путін згоден на розміщення на Донбасі озброєної місії ОБСЄ – Песков

Блогер показав як РПЦ зомбує дітей (відео)

Портников: Путин поставил памятник не Грозному, а будущему России

Сенцов – это не Савченко. С задержанием Олега Кремль сильно просчитался

Саша Сотник: Росію ми вже втратили. Давайте дамо їй спокійно померти

В Украине разрешат менять отчество в паспорте

 Новости за день