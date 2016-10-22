Російські експерти поскаржилися, що Порошенко стає некерованим, тому треба до переговорів підключати США

За підсумками «нормандської зустрічі» в Берліні Україна, Франція, Німеччина і Росія домовилися розробити нову «дорожню карту» для виконання Мінських угод, а також було досягнуто згоди на розміщення збройної місії ОБСЄ на Донбасі. На думку російського експерта Олександра Гусєва, такі рішення «нормандської четвірки» та безкомпромісність українського президента Порошенка говорять про те, що «Нормандський формат» себе вичерпав – потрібно підключати США.
«Фактично жоден пункт попередньої «дорожньої карти» не був виконаний: зброя не відведена, полонених не обміняли, вибори не підготували... Зараз Київ попросять зробити все те ж саме, але результат не зміниться. Швидше за все, заява про «дорожню карту» була зроблено для того, щоб хоч якось виправдати проведення зустрічі. Переговори в Берліні показали, що «нормандський формат» себе вичерпав і тепер потрібно запрошувати США, щоб вивести Мінський процес з глухого кута. Іншого виходу немає, так як Порошенко стає некерований, певно він зможе зважити тільки на думку американців. Інакше Київ та ДНР і ЛНР так і будуть стріляти далі», – зазначив керівник Центру стратегічного розвитку країн СНД Олександр Гусєв.
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