Блогер показав як РПЦ зомбує дітей (відео)

Блогер Олександр Коваленко на своїй сторінці у Фейсбук поділився відгуком на одне із останніх «досягнень» пропаганди Російської православної церкви – мультфільм «Діти проти чаклунів», - про це інформує replyua.net.
Як розповідає блогер, сюжет «шедевру» крутиться навколо колишнього нацистського табору в Шотландії (!), де відкрили школу магів. Там чаклуни розробляють закляття, що зможуть «зламати» оборону «російської душі», яка єдина непідвладна їх магії. Щоб запобігти цьому до Шотландії відправляють двох суворовців. Врешті-решт, ці підлітки там, перемагають всіх своєю вірою і молитвою, якщо не звертати увагу на кулаки та автомати.
Власне, що ми маємо у сухому залишку? РПЦ на гроші своїх прихожан зняла не просто мультфільм з жахливою графікою та відверто шовіністичним сюжетом, а твір, який відкрито пропагує ненависть до всього «західного». Незважаючи на шквал критики, творці вже почали робити наступну частину цього мультфільму. Імовірно, школярі не будуть його дивитись за власним бажанням, але це не врятує, адже їх у кінотеатри загонять примусово. І вже невдовзі такі творіння будуть демонструвати повсюди в Росії, адже вони цілком вписуються у новітню російську ідеологію.
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