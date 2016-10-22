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Чубайс: крах Росії у 2017 році вже давно перебачили (відео)

Чубайс: крах Росії у 2017 році вже давно перебачили (відео)
Відомий російський політолог Ігор Чубайс дав кілька коментарів щодо поточної політичної ситуації в Росії, переговорів у Берліні та недавнього рішення Верховної Ради України визнати СРСР одним із агресорів у другій світовій війні блогеру Олександру Сотнику, - про це інформує replyua.net.

Так, за словами Чубайса, кожен черговий раунд переговорів у нормандському форматі – це величезний успіх української та західної дипломатії. Свого часу Путін, підписуючи домовленості Мінськ-2, був переконаний, що українську армію знищено, а тому нічого з цього виконувати не доведеться. Тим не менш, Україна вистояла і продовжує, незважаючи на всі спроби Кремля вийти з переговорів, тиснути на Москву документом, на якому свого часу підписався російський президент. Ідею ВРУ визнати СРСР агресором Чубайс назвав спробою поставити історію з голови на ноги, адже комуністична влада із самого початку свого існування планувала світову революцію та агресивну війну.

Крім того, Чубайс прокоментував останні заяви двох російських міністерств, які пообіцяли РФ двадцять років застою. За його словами, це «пробна куля», покликана з’ясувати суспільну думку. Адже наростання кризи в Росії є цілком передбачуваним, і таким чином влада намагається пояснити населенню, що модернізації чекати не варто.


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