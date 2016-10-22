"Нормандська четвірка" так і не дійшла до спільної мови - Пєсков

Прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков заявив, що в результаті зустрічі лідерів країн «нормандської четвірки» в Берліні так і не знайшли спільної мови, але було чітко зрозуміло, що вони готові продовжувати працювати в даному напрямку. Про це він розповів під час розмови з кореспондентом програми «Вести в субботу», яка транслюється на каналі «Россия 1», пише російське видання «Інтерфакс», передає replyua.net.
«Ця спільна мова… Хотілося б щоб вона з’являлася частіше, оскільки так переговори можуть тривати дуже довго і безрезультатно», - сказав Пєсков. «На мою думку, деяку компенсацію цій прогалині дає рішуча позиція лідерів «нормандського формату» продовжувати працювати в даному напрямку. І це вже само собою достатньо важливо», - зазначив він.
В той самий час він розповів про те, на яких мовах між собою спілкуються лідери України, Німеччини, Франції та Росії, коли збираються на спільну зустріч. «Президент України Петро Порошенко намагається спілкуватися на трьох різних мовах», - зауважив представник Путіна. «Під час своїх виступів Порошенко підключає одразу англійську, українську та російську. Іноді серед учасників переговорів з’являється непорозуміння. Добре що перекладачі встигають вчасно зреагувати», - додав Пєсков.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter