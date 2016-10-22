валюта
СпецтемаСавченко хочет, чтобы Порошенко извинился перед Януковичем | Посетите новый финансовый форум

Тортури російських спецслужб довели українця до божевілля - правозахисник

Тортури російських спецслужб довели українця до божевілля - правозахисник
Громадянин України Станіслав Клих, який наразі перебуває в руках правоохоронних органів Російської Федерації, збожеволів від болю тортур, які проти нього застосовували російські спецслужби за ввесь період досудового розслідування. Про це розповіла російська правозахисник та представник Громадської комісії спостереження за дотриманням прав затриманих Свєтова Зоя під час розмови з представниками «Радіо Свобода», передає replyua.net.

«Станом на сьогоднішній день дуже важкий стан має українець Клих Станіслав. Він фігурує як підозрюваний у так званій «справі чеченських бойовиків», - зазначила вона. «Від проведених над ним тортур за час затримання та досудового розслідування чоловік просто збожеволів. Наразі досі не зрозуміло, яким чином Станіслава збирають утримувати в колонії, куди його мають відправити через деякий час. Наразі він перебуває у грозненському слідчому ізоляторі», заявила Свєтова.

За її словами, Клиху необхідно пройти психіатричне обстеження в Інституті імені Сербського перед тим, як відправляти його до в’язниці. І поки ще не зовсім пізно, перевезти його до психіатрії в Україну, де він матиме шанс на одужання. «Це вражаючий результат свавілля та безкарності дій російських спецслужби», - наголосила правозахисник.

Горячая тема: В ближайшие дни Крым останется без электроэнергии и транспортного сообщения с РФ
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день

Свежие новости

Захарченко боится вооруженной миссии ОБСЕ

"Нормандська четвірка" так і не дійшла до спільної мови - Пєсков

Новини з зони АТО за минулу добу (21.10.16)

«Укроборонпром» представил новейшую разработку

В Одессе оказали самый равнодушный и убогий прием знаменитой певице

Чому за три доби затишшя в Алеппо не почали евакуацію?

Луценко збирається незабаром передати до суду "масивну" справу проти Януковича та Со.

Эксперт: выборы на Донбассе – наше обязательство, но это последний этап

ЄС буде вирішувати проблеми на шляху до ЗВТ з Канадою - Шульц

Сергій Таран дав пораду нардепам, як пояснити підвищення своєї зарплати

В Украине увеличивается производство антибиотиков

Тортури російських спецслужб довели українця до божевілля - правозахисник

Луценко не задоволений кількістю покараних корупціонерів

Путин обзавелся новым врагом

Слідство звинувачує РФ у фабрикуванні даних "Смоленської катастрофи"

Як слабкодухість Європи сприяє російській агресії

Брэд Питт разводиться не собирается

Вбивство «Мотороли»: ілюзія «руского міра», яка не стала реальністю

Захарченко вважає, що представників ОБСЄ буде вбивати "українська хунта"

Портников: Путин в Сирии перешел грань от политика до банального серийного убийцы

 Новости за день