Тортури російських спецслужб довели українця до божевілля - правозахисник

Громадянин України Станіслав Клих, який наразі перебуває в руках правоохоронних органів Російської Федерації, збожеволів від болю тортур, які проти нього застосовували російські спецслужби за ввесь період досудового розслідування. Про це розповіла російська правозахисник та представник Громадської комісії спостереження за дотриманням прав затриманих Свєтова Зоя під час розмови з представниками «Радіо Свобода», передає replyua.net.
«Станом на сьогоднішній день дуже важкий стан має українець Клих Станіслав. Він фігурує як підозрюваний у так званій «справі чеченських бойовиків», - зазначила вона. «Від проведених над ним тортур за час затримання та досудового розслідування чоловік просто збожеволів. Наразі досі не зрозуміло, яким чином Станіслава збирають утримувати в колонії, куди його мають відправити через деякий час. Наразі він перебуває у грозненському слідчому ізоляторі», заявила Свєтова.
За її словами, Клиху необхідно пройти психіатричне обстеження в Інституті імені Сербського перед тим, як відправляти його до в’язниці. І поки ще не зовсім пізно, перевезти його до психіатрії в Україну, де він матиме шанс на одужання. «Це вражаючий результат свавілля та безкарності дій російських спецслужби», - наголосила правозахисник.
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