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Яндекс: Кремль блокирует GPS в центре Москвы

Яндекс: Кремль блокирует GPS в центре Москвы
Бегуны, таксисты, игроки Pokemon Go и высокопоставленные российские чиновники озадачены тем, что приложения для мобильных телефонов, которые используют GPS, внезапно перестали работать в центре Москвы – об этом передает replyua.net со ссылкой на Associated Press.

Григорий Бакунов, программист, сотрудник компании «Яндекс» заявил, что его собственное исследование причин этой GPS-аномалии привело прямо за стены Кремля – по его версии, правительство РФ использует специальную систему для блокирования GPS, которое находится внутри Кремля под усиленной охраной прямо в официальной резиденции президента России Владимира Путина.

Пользователи GPS жаловались на проблемы и сбои в его работе в социальных сетях в последние месяцы. Сопоставив разные данные, программисты Яндекса выяснили, что «глушилка» GPS имеет приблизительный радиус в 30 км – к примеру, геолокация с помощью GPS начинала нормально работать в московском аэропорту Внуково, находящийся на расстоянии 29 км от Кремля. Фактически все, кто в своей работе пользовался этим программным обеспечением, находясь в центре российской столицы, теперь должны о нем забыть – таковы правила в России. Как комментируют эту ситуацию российские СМИ, «теперь иностранные шпионы сбиваются в Москве с дороги».

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