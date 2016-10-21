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Блогер розповів, до чого «досміялись» російські «Іскандери»

Блогер розповів, до чого «досміялись» російські «Іскандери»
Блогер Олександр Коваленко на своїй сторінці у Фейсбук поділився спостереженнями про те, які процеси у світі запустила передислокація російських ракет «Іскандер» у Калінінградську область, - про це інформує replyua.net.

Так, блогер нагадує, що спочатку у The New York Times вийшла стаття про грубе порушення Росією договору про ліквідацію ракет малої та середньої дальності від 1987 року. Але, як виявилось, вона лише ознаменувала низку цікавих подій. Так, в Об’єднаному штабі Литви заявили, що планують придбати кілька зенітно-ракетних комплексів Patriot. Один із німецьких генералів Міхаель Гшосманн вже натякнув, що вирішено це питання буде на користь Литви. Тут варто також згадати, що Польща ще у 2015 році також оголосила про купівлю ЗРК Patriot у комплектації PAC-3MSE, технічні характеристики якого дозволяють збивати ці самі «Іскандери». І шостого вересня поточного року Варшава вже надіслала запит до США про купівлю цього озброєння.

Тобто, за океаном вже розгорнуто інформаційну кампанію проти російських ракет, а під носом у Кремля скоро опиняться ЗРК, які радянські лідери бачили у своїх найгірших кошмарах. От до чого призводить бажання полякати весь цивілізований світ, - підсумував блогер.

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