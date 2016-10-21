Росіяни зварюють труби для неіснуючого трубопроводу – блогер

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Блогер Олександр Коваленко розповів про чергові нереалістичні заяви представників Російської Федерації щодо побудови трубопроводу «Північний потік-2», - про це replyua.net інформує з посиланням на сторінку експерта в Фейсбук.Так, за словами блогера, на П’ятому євразійському форумі представники Росії похвалились, що вже розпочали зварювання труб для побудови газопроводу «Північний потік-2». Доволі самовпевнена заява з огляду на те, що проект ще до ладу не узгоджено і навряд чи він отримає всі необхідні дозволи на будівництво. Наприклад, Швеція і досі не дала згоди на будівництво труби, а, з огляду на поспішну мілітаризацію островів та побудову стіни на кордоні з Росією, напевне її і не дасть. Крім того, проект засудили країни Вишеградської групи, вказавши, що він є загрозою для енергонезалежності Європи. Та і Сполучені штати піділлють «керосину у вогонь», адже цей трубопровід суперечить їх інтересам.Отже, що ми маємо? Новий «Південний потік» у північних водах? Виглядає дуже схоже: тоді теж будували і зварювали повним ходом, а потім настали санкції. Але ніхто ж не відміняв «розпил» грошей на будівництві неіснуючого газопроводу. Хочеться передати привіт російським пенсіонерам, - іронізує блогер.