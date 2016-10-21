Историки разгадали: Путин решил поставить у стен Кремля памятник не князю Владимиру, а себе

В Москве завершается установление памятника Киевскому князю Владимиру Великому. Сначала установить памятник князю Владимиру планировали на смотровой площадке Воробьевых гор перед зданием Московского госуниверситета. Однако, неожиданно это вызвало протесты жителей Москвы. К тому же установка памятника в этом месте была связана со значительными финансовыми затратами на работы по берегоукреплению и высоким уровнем геологического риска. Памятник только устанавливают, а эксперты уже говорят о исторической несправедливости и подмене понятий, передает replyua.net, со ссылкой на Радио Свобода.
От сооружения монумента на Воробьевых горах решено было отказаться. И тогда провели что-то вроде опроса москвичей. На выбор были предложены Боровицкая площадь, Лубянская площадь и Зарядье. Новым местом для памятника Киевскому князю Владимиру была выбрана Боровицкая площадь, которая расположена практически у стен Кремля. У специалистов по архитектуре Москвы это решение вызвало возмущение. По их мнению, это исказило бы не только вид одной из площадей в центре Москвы, но и всей российской столицы.
По словам заведующего сектором древнерусского искусства Российского государственного института искусствознания Льва Лившицы, жизнь князя Владимира если и связана с российскими городами, то с Новгородом или Смоленском, а вовсе не с Москвой. И в этом смысле установка памятника князю Владимиру в Москве выглядит довольно странно и в историческом контексте, и с точки зрения архитектуры. Годы правления Киевского князя Владимира – 979-1015. А первое письменное упоминание о Москве датируется лишь 1147 годом.
«Всем же понятно, что это чисто политическое и идеологическое решение. Поэтому если говорить о каком-то культурном и историческом контексте, то это абсолютно с ним не сопровождается ни по каким параметрам. Ни по времени жизни Святого Владимира, так как Москва, как нам хорошо известно, это город, который возник в первой половине 12-го века. Если говорить о архитектурном решении, любому более-менее грамотному человеку понятно, что этот памятник будет «бить» по всему месту, поскольку это место не терпит никаких вертикалей», - говорит специалист.
Почему памятник Владимиру решили установить у стен Кремля – для многих вполне понятно. Имя крестителя Руси совпадает с именем нынешнего российского лидера. Кроме того, после начала конфликта с Украиной российские власти не желают мириться с тем, что в Украине есть памятники Владимиру, а в России нет. Подобное использование истории в политико-идеологических интересах характерно для нынешней российской власти, говорит философ Игорь Чубайс.
«Те памятники, которые ставят, они у нас очень остро идеологизированные. Это касается и памятника Владимиру. Хотя сама по себе православная вера и православная культура – это большое историческое достижение. И чем ближе мы были бы к реальному православию, к его светскому прочтению, тем было бы для нас лучше. Но установка такого памятника не приближает нас к православным принципам и к православным нормам», - отмечает Игорь Чубайс.
Символично, что открытие памятника князю Владимиру запланировано на 4 ноября, когда в России отмечают День единства и согласия. Это праздник не очень понятен для большинства россиян.
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