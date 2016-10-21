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Россия отказала Украине в экстрадиции Кольченко

Россия отказала Украине в экстрадиции Кольченко
Как передает replyua.net, замминистра юстиции Украины заявил, что Минюст Российской Федерации отказал Украине в экстрадиции Александра Кольчено, приговоренного в РФ к десяти годам лишения свободы – об этом он сообщил на своей странице в социальной сети facebook.

Напоминаем, что Кольченко был задержан оккупационными властями Крымского полуострова в прошлом году за якобы подготовку теракта в Симферополе. По версии ФСБ, украинский гражданин хотел взорвать памятник Ленину у мемориала. Кольченко своей вины не признал ни на следствии, ни на суде, а в августе прошлого года был приговорен к десяти годам тюремного заключения в Челябинской колонии. По мнению правозащитных организаций, все обвинения против Кольченко и Сенцова имеют политические основания, а дела против них сфабрикованы.

Сергей Петухов заявил, что главным поводом для отказа в выдаче является якобы наличие у Кольченко гражданства РФ – по мнению российских властей, он его приобрел в результате «присоединения Крыма к России», поскольку в марте 2014 года проживал на территории Крымского полуострова.

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