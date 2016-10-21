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Наташа Корольова прокоментувала заборону в'їзду в Україну, чомусь згадавши Тимошенко

Наташа Корольова прокоментувала заборону в'їзду в Україну, чомусь згадавши Тимошенко
Як передає replyua.net, співачка Наташа Корольова поповнила список артистів, яким Служба безпеки України заборонила в'їзд в країну. На це представник МЗС Марія Захарова вже відповіла уїдливо реплікою про «вчасно померлого» Гоголя. Сама ж Наташа Корольова (Поривай), яка є уродженкою Києва досить експресивно прокоментувала заборону СБУ.

«Вважаю, що певні люди просто вирішили на мені попіаритися. Тій самій Тимошенко мабуть замало піару! Іншим теж, я вже просто не пам'ятаю їх прізвища. А Корольова для цього дуже підходить. І ось, виявляється, я своєю творчістю «представляю загрозу державі». Це, коли останні 25 років живуть на Україні люди і асоціюють себе з моєю творчістю, коли і хлопці, і дівчата думають: «Адже ця пісня про мене». Це все називається: «Світ збожеволів – в тій частині землі, де Україна». Я просто не можу знайти пристойних слів – я їх ледь підбираю», – сказала Корольова одному з російських ЗМІ.

«У людей забрали право вибору. Мій концерт, який мав відбутися в Києві, був повністю проданий. Ми планували робити додатковий. Все, що сталося – це інформаційна війна, яка знаходиться в самому розпалі. Гармат немає – сьогодні досить спустити журналістів і просунути певну інформацію. Мені смішно в тому, що мене в чомусь звинувачують. В інтернеті можна багато прочитати того, що послужило цій забороні. Виявляється, я – шпигун Кремля. А я ось тільки зараз дізналася, що я – шпигун! Але хоч одна приємна новина: я – улюблена співачка президента. Ну що ж, буду тепер знати», – зазначила Корольова.

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