Портніков: Алеппо стало пасткою для путінського режиму

Український публіцист Віталій Портніков аналізує ситуацію навколо міста Алеппо і прогнозує, до яких наслідків для Кремля може призвести його активність у сирійському конфлікті, - про це replyua.net інформує з посиланням на ресурс «LB».
За словами Портнікова, між ситуацією в Сирії та на Донбасі є суттєва відмінність. По-перше, як це не парадоксально, Сирія ближча до Європи, ніж Україна, яка до Революції Гідності багатьма на Заході сприймалась як частина Росії. По-друге, у конфлікті на Донбасі не було випадків використання авіації проти мирного населення – саме тому переконати обивателя у небезпечності путінських дій вдалось лише після катастрофи МН-17. У випадку ж з Алеппо Європа, травмована двома війнами, бачить жінок і дітей, які гинуть під завалами будинків, зруйнованих літаками Путіна. Відтак у сирійському питанні Кремлю протистоять не окремі політичні лідери, а обурена громадськість. І вже прем’єр-міністрам і президентам доводиться радикалізувати свою позицію щодо Росії, аби не «пролетіти» на наступних виборах.
Саме тому західна репресивна машина почне працювати проти Путіна. Можливо, не скоро, але рано чи пізно це відбудеться. Так же само буде підніматись питання створення трибуналу, який би розслідував військові злочини в Сирії. Тому наразі господар Кремля стоїть перед нелегким вибором: відмовитись від Алеппо і покинути свого останнього сателіта, продемонструвавши слабкість режиму, або остаточно зіпсувати стосунки із Заходом. Жоден із варіантів не здається прийнятним для Путіна, - підсумовує журналіст.
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