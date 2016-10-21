Саша Сотник про переговори у Берліні: звісно, Путін здав Л/ДНР

Відомий російський опозиційний блогер Саша Сотник поділився своїми враженнями від недавньої зустрічі глав Німеччини, Франції, України та РФ у Берліні, - про це replyua.net інформує з посиланням на сторінку експерта в Фейсбук.
За словами Сотника, те, що Путін «злив» терористичні угрупування Л/ДНР, не викликає жодних сумнівів: грошей обмаль, сил теж нема, та і «розпальцовка» давно не та. З іншого боку, для внутрішнього споживача російські пропагандисти намагаються показати картинку як Путін «нагинає» європейських лідерів. Насправді ж ситуація є дзеркально протилежною. Нормандські переговори в Берліні – це зустріч лікарів з психічно хворим. І нехай пацієнту публічно не вкололи галоперидол, але дали пігулку під виглядом цукерочки.
Європейські лідери точно знають, що Путін не припинить «гадити», але заспокійливими словами намагаються мінімізувати втрати від його істерик. По факту, російського президента вже вголос називають «військовим злочинцем», тільки до моменту хоч якого-небудь вирішення ситуації згладжують спілкування. Сотник наголошує, що всіх трьох – Путіна, Лаврова і Суркова – варто було заарештувати прямо в Берліні. Але Європа слабка і розділена. Тому не варто винуватити Меркель і Олланда – вони роблять, що можуть.
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