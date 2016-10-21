У Кремлі кажуть, що не причетні до суду над бібліотекаркою

Кремль заявляє, що не має ніякого відношення до суду за провадженням проти директора бібліотеки української літератури Шаріної Наталії. Про це під час розмови з кореспондентами розповів прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков, пише видання «ТАСС», передає replyua.net.
«Наразі у нас немає ніяких підстав і прав для того, щоб втручатися в дану справу», - каже він. За словами Пєскова, дане питання було підняте під час бесіди літературного критика Олександра Архангельського з президентом Володимиром Путіним, «проте це не означає, що тут будуть перевірятися якість дії, які відбувалися процесуально». Як повідомлялося, Міщанський суд Москви продовжив ще на півроку покарання директору української бібліотеки Наталії Шаріній, яку звинувачують у екстремізмі та розтраті, у вигляді домашнього арешту.
Російські спецслужби наприкінці жовтня минулого року прийшли бо бібліотеки з обшуком. В результаті перевірки керівника бібліотеки, 58-ми річну жінку було затримано. Директорка поширювала серед відвідувачів закладу книги Дмитра Корчинського, роботи якого забороненого в Росії; їх зміст визнали екстремізмом та заборонили для використання.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter