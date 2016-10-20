РФ незадоволена заявами Польщі. "Досить лити помиї на чесну Москву"

Російська Федерація готова до процесу поліпшення зовнішньополітичних відносин з Польщею, але Варшава має зупинити потік помиїв в сторону Москви. Про це сьогодні, 20-го жовтня, пише російське агентство «ТАСС» з посиланням на заяву офіційного представника зовнішньополітичного відомства РФ Захарової Марії, передає replyua.net.
«Ми не заявляємо нічого такого, щоб могло образити чи принизити, що не являється правдою по відношенню до Польщі. Невже за минулі кілька тижнів ви чули від Російської Федерації будь-які заяви з принизливим характером на адресу Польщі?», - каже вона. Захарова заявила, що Кремль може згадувати проступки Польщі лише у випадках, коли є конкретні докази та звинувачення, коли справа стосується нагальних проблем. Це стосується, наприклад, конкретних проблем з перетином міждержавного кордону.
«Також ми згадуємо про Польщу, коли йдуть розмови по ліні міністерств закордонних справ. Проте від польських колег кожного тижня ми чуємо щось нове, - чергові помиї в нашу сторону. Кремль готовий покращувати стосунки з Польщею, хоча ми їх і не псували. Варшаві потрібно переглянути своє ставлення до нас, та чітко усвідомлювати зміст своїх висловлювань», - наголошує Захарова.
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