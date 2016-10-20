Янукович скоріше за все буде свідчити в листопаді - адвокат

Адвокати колишнього президента України Віктора Януковича висловили сподівання щодо проведення допиту свого підзахисного у справі розслідування кривавих подій під час «Революції гідності»: «Це може відбутися в листопаді». Про це кореспондентам агентства «УП» розповів захисник горе-президента Віталій Сердюк, передає replyua.net.
Також він підтвердив інформацію стосовно активної підготовки до судового процесу в Ростові. «Після того, як Міністерство юстиції України передало всі необхідні документи, вони мають дійти до районного суду в Ростові-на-Дону. І після цього суд прийме рішення щодо точної дати проведення допиту Віктора Януковича», - заявив Сердюк.
Він зауважив, що координувати дату проведення допиту райсуд Ростова буде зі Святошинським районним судом Києва, який займається справою колишніх працівників спецроти «Беркут». «Класична методика цього процесу – телефонна розмова», - додав адвокат. «Коли дата буде визначена суд у Ростові має підготувати відповідну техніку для проведення відео-допиту. Віктор Янукович прибуде до ростовського суду та надасть всі необхідні свідчення, які будуть транслюватися прямо під час засідання Святошинського суду Києва», - пояснив Сердюк.
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