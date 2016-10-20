У Росії розкритикували переговори в Берліні. Путін незадоволений

Зустріч в «нормандському форматі» для обговорення ситуації на сході Україні та переговори по врегулюванню військового конфлікту в Сирії не увінчалися успіхом. Такий висновок зробив автор статті «Трійка, четвірка, туз» Колесников Андрій; даний матеріал було опубліковано в російському «Комерсанті» сьогодні, 20-го жовтня, передає replyua.net.
У тексті повідомлення зазначається, що під час п’ятигодинних переговорів «нормандської четвірки» її учасники декілька разів приходили в глухий кут. «В свою чергу президент України Петро Порошенко наполягав на тому, що для початку Україні потрібно встановити чіткий контроль над східним кордоном, а вже після цього можна буде говорити про початок виборів, звільнення в’язнів та про особливий статус Донбасу. В той самий час троє інших учасників процесу, перебиваючи один одного, казали йому, що в Мінських домовленостях прописано зовсім інше. Але Порошенко був нескорений у цьому», - пише Колесников.
Також у повідомленні вказується, що до компромісу президента України підштовхувала канцлер Німеччини Ангела Меркель. «Коли переговори в черговий раз підходили до того самого кута, Меркель вставала, брала Порошенка під руку та говорила «П’ять хвили!». Після чого вони відходили в сторону і канцлер пояснювала йому щось. Потім вони поверталися і Порошенко був зовсім іншою людиною, яка погоджується з думкою інших. Проте через деякий час він повертався до своєї позиції», - пише російський автор.
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