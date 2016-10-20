валюта
СпецтемаБлогер дал жесткий ответ Азарову, который вступился за Моторолу

У Росії розкритикували переговори в Берліні. Путін незадоволений

У Росії розкритикували переговори в Берліні. Путін незадоволений
Зустріч в «нормандському форматі» для обговорення ситуації на сході Україні та переговори по врегулюванню військового конфлікту в Сирії не увінчалися успіхом. Такий висновок зробив автор статті «Трійка, четвірка, туз» Колесников Андрій; даний матеріал було опубліковано в російському «Комерсанті» сьогодні, 20-го жовтня, передає replyua.net.

У тексті повідомлення зазначається, що під час п’ятигодинних переговорів «нормандської четвірки» її учасники декілька разів приходили в глухий кут. «В свою чергу президент України Петро Порошенко наполягав на тому, що для початку Україні потрібно встановити чіткий контроль над східним кордоном, а вже після цього можна буде говорити про початок виборів, звільнення в’язнів та про особливий статус Донбасу. В той самий час троє інших учасників процесу, перебиваючи один одного, казали йому, що в Мінських домовленостях прописано зовсім інше. Але Порошенко був нескорений у цьому», - пише Колесников.

Також у повідомленні вказується, що до компромісу президента України підштовхувала канцлер Німеччини Ангела Меркель. «Коли переговори в черговий раз підходили до того самого кута, Меркель вставала, брала Порошенка під руку та говорила «П’ять хвили!». Після чого вони відходили в сторону і канцлер пояснювала йому щось. Потім вони поверталися і Порошенко був зовсім іншою людиною, яка погоджується з думкою інших. Проте через деякий час він повертався до своєї позиції», - пише російський автор.

Горячая тема: Березовец: За встречей «нормандской четверки» и убийством Моторолы украинцы упустили две важные новости
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
19 окт 2016
25693

Березовец: За встречей «нормандской четверки» и убийством Моторолы украинцы упустили две важные новости

Как передает replyua.net, известный украинский политолог считает, что почти незаметно прошли новости о том, что в ближайшее время Генпрокуратурой будет передано в суд дело одного из отцов «Русской


Свежие новости

У Росії розкритикували переговори в Берліні. Путін незадоволений

В Стокгольмском арбитраже «Нафтогаз» потребовал от «Газпрома» новых цен на газ

Суд звільнив представника НАБУ через проведення тренінгів

Киевлянин попал под движущийся поезд и остался жив

На хабарі погорів представник Київської адміністрації

Эксперт: в берлинских переговорах имеется один положительный момент

Україна та Польща разом прийняли декларацію пам'яті та солідарності

Верховная Рада спасла концерн «Антонов» от банкротства

Анджелину Джоли агенты ФБР допрашивали три часа

РФ повернеться до ПАРЄ лише за певних умов - Володін

Сазонов: Своєю поступливістю Путін підкреслив, що посилення санкцій та резолюція ПАСЕ виснажили Росію

Крымчан травят некачественными молочными продуктами

У ПРООН відреагували на зміни в системі е-декларування

Официально: 10 декабря Кличко проведет бой, но не с Джошуа

Новини з зони АТО за минулу добу (19.10.16). Жертви в режим "тиші"

Цимбалюк: заявления Путина в Берлине не внушили оптимизма

НАБУ завершило перевірку квартири Заліщук

Штайнмайер сделал заявление по ситуации в Сирии

Грозити санкціями агресору - не дієво. Потрібно вести переговори - Штайнмайєр

Украинские военные «соорудили» мост через Днепр - фоторепортаж

 Новости за день