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Кортеж російських сенаторів потрапив в аварію в Швейцарії

Кортеж російських сенаторів потрапив в аварію в Швейцарії
Доволі неприємним інцидентом ознаменувався початок офіційного візиту членів російської Ради Федерації до Швейцарії, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали російського інформаційного порталу «Лента.ру».

Так, сьогодні, дев’ятнадцятого жовтня 2016 року, чотири автомобілі із кортежу російської сенаторської делегації стали учасниками дорожньо-транспортної пригоди. Аварія відбулась по дорозі із Цюріхського аеропорту в Берн. В автомобілях на момент зіткнення перебував супровідний персонал та журналісти. У результаті дорожньо-транспортної пригоди ніхто серйозних травм не зазнав. Як наголошують російські репортери, автомобілі було надано швейцарською стороною.

Делегація російської Ради Федерації приїхала до Швейцарії з офіційним дводенним візитом. Двадцятого та двадцять першого жовтня поточного року члени верхньої палати російського парламенту братимуть участь у черговій сесії Асоціації європейських сенатів. Крім того, заплановано низку двосторонніх та багатосторонніх зустрічей. На них росіяни хочуть обговорити питання гуманітарного та фінансового характеру. Як зазначають деякі оглядачі, матимуть місце чергові спроби Російської Федерації отримати кредитні кошти від західних держав.

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