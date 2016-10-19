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Чубайс: Росія хоче вийти і з Мінських, і з Нормандських переговорів

Чубайс: Росія хоче вийти і з Мінських, і з Нормандських переговорів
Російський філософ і відомий соціолог Ігор Чубайс прокоментував останні події навколо саміту в так званому нормандському форматі, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали «Радіо Свобода».

Так, за словами Чубайса, мирні переговори не мають альтернативи, адже, у разі, якщо дипломатичні процедури буде вичерпано, справа залишиться за військовими. Тим не менш, експерт вважає, що силове вирішення конфлікту не входить не тільки в плани України, а і є неприйнятним для Кремля. Російська сторона не бажає загострення, так як сили її близькі до вичерпання, а економічна криза загострюється.

Тим не менш, російська влада постійно демонструє бажання вийти з переговорного процесу – як з Мінського, так і з Нормандського. Імовірно, справа в тому, що обидві форми дипломатичної взаємодії створюють низку незручностей для Кремля. Тому офіційна Москва вдається до відвертих містифікацій аби уникнути таких переговорів. Як приклад можна навести вигадки про «українську диверсійно-розвідувальну групу» на окупованому Кримському півострові. І на міжнародній арені ми зараз спостерігаємо парадокс – переговори нікому не потрібні, але ніхто не хоче їх припиняти, адже коли перестануть говорити дипломати, почнуть говорити гармати, - прогнозує експерт.

Горячая тема: Блогер дал жесткий ответ Азарову, который вступился за Моторолу
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