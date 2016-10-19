Сотник: Є у кого-небудь особисті речі вбивці? Здайте в пітерський музей – візьмуть з вдячністю...

Саме так відомий російський журналіст Олександр Сотник прокоментував новину про те, що в Санкт-Петербурзі в культурно-виставковому центрі «Світ війни» для експозиції «Музей Новоросії» з Донецька доставлять особисті речі вбитого командира одного з підрозділів ополчення сепаратистів самопроголошеної Донецької народної республіки (ДНР) Арсена Павлова, відомого за позивним Моторола на дев'ятий день після його загибелі. Про це повідомляє агентство «Росбалт» з посиланням на директора музею Германа Владимирова, передає replyua.net.
У центрі сказали, що у них є експонати від інших загиблих лідерів озброєних формувань – убитих в 2015 році Олексія Мозгового і Павла Дремова з Луганської народної республіки.
«У нашому музеї є речі Олексія Борисовича Мозгового, Павла Леонідовича Дремова, а від «Спарти» (підрозділ Мотороли) експонатів поки що не було. Але, звичайно, ще не гарантовано, що вони будуть доставлені. Можуть бути певні проблеми в зв'язку з тим, що в Донецьку підвищені заходи безпеки», - сказали в «Світі війни».
«Музей Новоросії» відкрився 10 травня 2015 року. Його директором і засновником став Герман Владимиров, який очолює некомерційну організацію «Світ війни», яка займається відправкою гуманітарної допомоги на Донбас.
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