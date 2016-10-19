Эксперты: Путин получит новые санкции

Только сейчас европейцы поняли, какую политику ведет Путин – он стремится разрушить Европейский Союз, однако в большинстве европейских стран по-прежнему говорят о том, что санкции против РФ ввести невозможно. Как информирует replyua.net, об этом в блоге на Новом Времени пишет Олег Рыбачук, бывший вице-премьер Украины по вопросам европейской интеграции.
По его словам, Паоло Джентолини, глава МИДа Италии, заявил о том, что из-за Сирии новые санкции против РФ вводить пока нельзя, и он отметил, что такая идея кажется «нереалистичной». Однако в России, отмечает Рыбачук, по-прежнему утверждают, что санкции никак не влияют на экономику. «Мне кажется, что в любом случае Запад попробует ужесточить антироссийские санкции. Они уже были испытаны в деле, к тому же, Запад больше не может спокойно наблюдать за тем, что Россия устраивает в Сирии, и своими многочисленными бомбардировками РФ продолжает выталкивать из страны мирных сирийцев, которые ищут убежища в Европе. Путин своими действиями подрывает стабильность в тех государствах, которые вынуждены принимать мигрантов», отмечает эксперт. По его мнению, также в Европе назревают политические разногласия из-за увеличения количества националистических и правых сил.
«В некоторых европейских странах страх привел к тому, что эти силы начали прорываться к власти. Таким способом, желая или не желая того, Кремль провоцирует распад Европейского Союза, и действия РФ напрямую задевают Европу, а не только Сирию. Ранее Франсуа Олланд, глава Франции, который всегда отличался сдержанностью в своих высказываниях, выступил с жесткой критикой и даже сделал все для того, чтобы Путин отменил свой визит в Париж. Помимо Олланда, еще десятки влиятельных политиков также выступили с заявлениями и отметили, что настало время принимать жесткие меры, и они подчеркнули, что санкции работают», пишет Рыбачук. Эксперт считает, что новые санкции, которые введут из-за ситуации в Сирии, могут задеть российские военно-промышленные предприятия и энергетический комплекс, однако главным эффектом станет то, что РФ в одночасье лишится доступа к самым важным ресурсам.
«Россия больше не сможет работать с международными финансовыми институтами, не сможет получить инвестиции, а также доступ к технологиям, не сможет размещать ценные бумаги. Такие ограничения больно ударят по российской экономике в целом, а добьет ее еще и то, что Европа откажется от проекта «Северный поток-2». Все эти факторы приведут к тому, что Путин уже не сможет реализовать свои разрушительные проекты», уверен эксперт.
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