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ЗС РФ отримали власну закриту мережу

ЗС РФ отримали власну закриту мережу
Збройні сили Російської Федерації запустили в повноцінну роботу власну електронну мережу, подібну до Інтернету. Нова комунікаційна система військових Росії називається «Закритий сегмент передачі даних». Проте в той самий час дана мережа тісно пов’язана з загальнодоступним Інтернетом, тільки підключитися до неї можуть лише носії, які мають спеціальний ключ. Про це повідомляє російське видання «Известия», передає replyua.net.

В середині даної мережі військовим доступний власний поштовий сервіс, завдяки якій дозволено передавати секретні дані, навіть ті, які знаходяться в категорії «особливо секретно». За словами представника ЗС РФ, який має відношення до даної мережі зазначає, що більшість її ресурсів та програмного забезпечення знаходяться на орендованих серверах «Ростелекому». Інша частина даних знаходиться на власній серверній площині Міністерства оборони Росії, яка не має доступу до загального «Інтернету».

У всіх військових частинах знаходяться серверні, в яких дані проходять через спеціальне шифрування, потім розбивається на декілька рівнів передачі даних за спеціально розробленими протоколами та поширюються серед військових або передаються за конкретним призначенням по власній пошті. Сервера знаходяться під суворим наглядом. Допуск до них отримати можуть лише деякі військові особи за спеціальними пропусками.

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