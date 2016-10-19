Пионтковский: Путин потерпел три поражения

Все мировое сообщество, включая телевизор, видит, как умирают мирные жители Алеппо, и вчера утром в Министерстве обороны России заявили о том, что прекращают бомбардировки этого сирийского города, также стало известно, что сегодня состоится встреча «нормандской четверки». Как сообщает replyua.net, об этом в блоге на Обозревателе пишет Андрей Пионтковский. По словам российского журналиста, сегодня в Берлине должны обсуждать выполнение Россией базовых соглашений по безопасности, и, в первую очередь, будут затронуты вопросы по прекращению огня на линии соприкосновения.
«В двух последних резолюциях ПАСЕ были четко сформулированы требования к Кремлю, и теперь Украине будет проще добиться выполнения Россией всех требований. Резолюции ПАСЕ дали всем понять, что РФ не выполняет договоренностей по перемирию и продолжает наращивать военное присутствие на Донбассе. Нужно отметить, что Путин на днях проболтался впервые за два года, на протяжении которых он повторял, что российских военных на Донбассе нет. На днях он неожиданно заявил, что РФ была вынуждена оказать поддержку русскоязычному населению Донбасса», пишет Пионтковский. По его мнению, Путин потерпел три серьезных поражения, и первое – это полный провал «операции» в Украине. В военном масштабе РФ уже не способна на крупную операцию, отмечает журналист, но главное поражение заключается даже не в этом – «русский мир» был отвергнут всем населением Украины, которое осталось верным европейскому направлению.
«Еще одно глобальное поражение Путина – неудавшийся ядерный шантаж по отношению к прибалтийским государствам. Президент РФ твердил о том, что его «зеленые человечки» появятся в Прибалтике, но, если НАТО решит поддержать прибалтийские страны, Путин применит ядерное оружие. Саммит НАТО, прошедший этим летом, дал понять Путину, что угрозы бессмысленны, и Прибалтика получит помощь от Альянса», отмечает Пионтковский. Третьим поражением, по мнению журналиста, является мнимая путинская победа в Сирии. Путин уничтожает не террористов, а оппозицию, которую поддерживали Штаты.
Пионтковский отмечает, что мнимая сирийская победа оборачивается для российского президента вечным клеймом военного преступника. «Более того, это клеймо поставлено не только на Путина, но и на всю Россию. Путин потерпел три крупнейших внешнеполитических поражения, и его шантаж с треском провалился. Теперь Кремль будет искать новые пути для «мирного сосуществования с Западом», и в этих торгах Западу важно не идти на поводу и не соглашаться на уступки», уверен журналист.
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