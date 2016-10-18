Обама назвав Росію «джерелом світових проблем» і пообіцяв Україні підтримку

Сьогодні, вісімнадцятого жовтня 2016 року, під час свого офіційного візиту до Італії, президент Сполучених штатів Барак Обама прокоментував певні аспекти двосторонніх відносин очолюваної ним держави з Російською Федерацією, - про це replyua.net інформує з посиланням на видання «Росбалт».
Так, за словами Обами, Росія – доволі велика держава з потужними збройними силами. І вона мала б бути частиною вирішення світових проблем, а не їх джерелом, як зараз. Крім того, американський президент звинуватив Російську Федерацію в порушенні міжнародного права і наголосив, що такий кричущий нігілізм з боку держави, яка претендує на регіональне і навіть світове лідерство не може лишатись безкарним. На думку Обами, будь-який новий господар Білого дому повинен стояти на тих же позиціях. Саме тому кандидат від республіканців Дональд Трамп не може обійняти президентський пост. Як зазначив Обама, підлабузництво одіозного мільярдера перед Путіним не має аналогів в історії Сполучених штатів, і його не поділяють не тільки демократи, а навіть і однопартійці Трампа.
Також Обама відкинув звинувачення на його адресу в неадекватності політики щодо РФ. Як запевнив американський президент, як Сполучені штати, так і Італія, з лідером якої він вів переговори, цілком підтримують санкції щодо Росії. Крім того, Обама пообіцяв вести дипломатичну роботу поруч із норманським форматом для відновлення територіальної цілісності України.
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