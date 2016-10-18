Революція в Росії неминуча – Каспаров

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Російський опозиційний політик Гаррі Каспаров прокоментував долю кремлівського режиму у середньостроковій та довгостроковій перспективі, - про це replyua.net інформує з посиланням на сторінку блогера в Фейсбук.Так, за словами Каспарова, кремлівський режим вже давно вийшов зі стадії поміркованого, м’якого авторитаризму і набув рис одноособової диктатури з відвертими елементами фашизму. Наразі той момент, коли ще були можливі еволюційні зміни, давно пройдено. Ті частини режиму, які наразі існують, не зможуть допомогти суспільству пройти поступову трансформацію до більш демократичних форм організації. На думку політика, майбутня революція в Російській Федерації – цілком очевидна річ.Крім того, приводом для революційних зрушень стане, скоріше за все, зовнішньополітичне потрясіння. Справа в тому, що за нинішнього рівня контролю будь-які внутрішні рухи протестного характеру неможливі і жорстко присікаються Кремлем. Та опозиція, яка наразі існує в РФ – не більше як підтримувана Кремлем декорація. А тому такого роду режими вразливі лише до зовнішніх факторів впливу. Не обов’язково це має бути військова поразка, як свого часу в Німеччині та Японії. Цілком імовірно, початком кінця для Путіна стане якась світова катастрофа, яка продемонструє слабкість побудованої ним системи.