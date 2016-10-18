валюта
СпецтемаПорошенко стримав обіцянку: через 40 днів Мотороли не стало. Лідери бойовиків оголошують війну

Революція в Росії неминуча – Каспаров

Революція в Росії неминуча – Каспаров
Російський опозиційний політик Гаррі Каспаров прокоментував долю кремлівського режиму у середньостроковій та довгостроковій перспективі, - про це replyua.net інформує з посиланням на сторінку блогера в Фейсбук.

Так, за словами Каспарова, кремлівський режим вже давно вийшов зі стадії поміркованого, м’якого авторитаризму і набув рис одноособової диктатури з відвертими елементами фашизму. Наразі той момент, коли ще були можливі еволюційні зміни, давно пройдено. Ті частини режиму, які наразі існують, не зможуть допомогти суспільству пройти поступову трансформацію до більш демократичних форм організації. На думку політика, майбутня революція в Російській Федерації – цілком очевидна річ.

Крім того, приводом для революційних зрушень стане, скоріше за все, зовнішньополітичне потрясіння. Справа в тому, що за нинішнього рівня контролю будь-які внутрішні рухи протестного характеру неможливі і жорстко присікаються Кремлем. Та опозиція, яка наразі існує в РФ – не більше як підтримувана Кремлем декорація. А тому такого роду режими вразливі лише до зовнішніх факторів впливу. Не обов’язково це має бути військова поразка, як свого часу в Німеччині та Японії. Цілком імовірно, початком кінця для Путіна стане якась світова катастрофа, яка продемонструє слабкість побудованої ним системи.

Горячая тема: В Україні розпочався збір підписів під петицією за позбавлення Надії Савченко депутатського мандата
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день

Свежие новости

Єфремов сидітиме ще до 24 листопада

Аксенов пригрозив смішними зустрічними санкціями

Обама назвав Росію «джерелом світових проблем» і пообіцяв Україні підтримку

Революція в Росії неминуча – Каспаров

В ЄС вважають, що Україна має сильну позицію у спорі з РФ в рамках СОТ

Фармацевти пригрозили Росії повним зникненням дешевих ліків

Гібридна війна в дії: американці знову шпигували за російськими територіями

Російське Міноборони залило Челябінськ каналізаційними стоками

Блогер розповів як Путін осоромився за результатами саміту «БРІКС»

Блогер розповів звідки Росія бере гроші на зброю

Насколько актуальны семейные традиции при выборе профессии в Украине

Захарченко знову марить: заявив про готовність бойовиків взяти штурмом Київ

Олещук: добровольцы на Донбассе уже не нужны

Тарас Березовець: Зустріч «нормандської четвірки» в Берліні може стати останньою

Навіть російські журналісти ловлять Путіна на брехні

Кива прокомментировал заявление Гиви о «мести»

Президент ПАРЄ написав зворушливого листа до РФ

Відбулася чергова відеозустріч ТКГ. Обговорювали питання Дебальцевого

Российские СМИ подставили Элину Свитолину

Меркель рішуче налаштована обговорити з Путіним ситуацію в Сирії

 Новости за день