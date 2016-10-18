Фармацевти пригрозили Росії повним зникненням дешевих ліків

Якщо найближчим часом влада не скасує державне регулювання цін на ліки найдешевшого цінового сегмента (до 50 рублів), країна може просто залишитися без них. За даними Мінпромторгу, до теперішнього часу в Росії вже перестали випускати 131 найменування дешевих препаратів, призупинено 26 виробництв. Багато експертів вважають, що нинішня політика держави може привести до погіршення становища і без того забутих російських пацієнтів, передає replyua.net.
Нагадаємо, що в 2010 році в Росії введено держрегулювання цін на ліки зі списку життєво необхідних і найважливіших препаратів (в ньому сьогодні 646 міжнародних непатентованих, або близько 3 тисяч торгових найменувань ліків). Однак в 2014 році в країні різко обрушився рубль, і ціни на субстанції для виробництва ліків, які формують до 90% вартості російських препаратів, зросли вдвічі-втричі. В абсолютній більшості випадків субстанції закуповуються за кордоном, свого виробництва в Росії практично не залишилося. Виробники виявилися в патовій ситуації: за законом підвищувати ціни на препарати зі списку ЖНВЛП можна лише раз на рік, і не більше ніж на величину інфляції, яка до того моменту становила 6%.
Російські фармзаводи почали кричати про допомогу. Ті з них, чий портфель формується в основному за рахунок препаратів комерційного сектора, змогли покривати збитки за рахунок підвищення цін на іншу лінійку ліків. А ось ті, у портфелі яких ліки ЖНВЛП займають більше 90%, виявилися на грані банкрутства. Багато просто зняли з виробництва дешеві життєво необхідні ліки, інші були змушені зовсім закрити виробництво. Звичайно, споживачі помітили це не відразу. Проходить як мінімум 6-9 місяців, поки запаси препаратів закінчуються на складах. А потім раптом виявляється, що російського мезатону в природі більше не існує... Коли ця тема була піднята на прямій лінії з президентом Володимир Путін доручив вирішити питання в термін до 15 червня. Слідом віце-прем'єр Росії Аркадій Дворкович також доручив розглянути питання держрегулювання граничних відпускних цін на недорогі ліки в термін до 5 квітня та віз і нині там. До сих пір якихось конкретних документів щодо цього не з'явилося. Всі терміни провалені, проте експерти як і раніше вважають, що питання потребує термінового вирішення.
«Ми зверталися з такою пропозицією ще рік тому, - розповідає голова Асоціації російських фармвиробників Віктор Дмитрієв. - Була створена робоча група. Розглядалися два варіанти виправлення ситуації: або відпустити ціни на ліки найдешевшого цінового сегмента у вільне плавання, або дотувати російські виробництва, що виробляють препарати зі списку ЖНВЛП».
«Навряд чи пацієнт помітить, що препарат вчора коштував 28 рублів, а сьогодні став 32 рубля. Це не критична сума навіть для найбідніших. Однак якщо ми не відпустимо ціни, ліки підуть з ринку – і залишиться їх аналоги ціною в 300 рублів. Сьогодні близько 75% споживачів купують ліки цінового сегмента до 170 рублів», - зазначає виконавчий директор Російської асоціації аптечних мереж Неллі Ігнатьєва.
Тим часом депутат Держдуми Олександр Тарнавський ситуацією стурбований. Він наводить дані, що вперше мало не за всю історію нової Росії люди стали економити на ліках. І чи можна вірити виробникам, які на словах говорять, що піднімуть ціни максимум на 15 рублів, а на ділі можуть творити що завгодно? «Не можна залишати людей перед шантажем і свавіллям виробників. Ліки – товар першої необхідності», - розводить руками Тарнавський.
І все ж виробники зазначають, що, якщо держава пропонує бізнесу жорсткі заходи, вона повинно давати йому щось у відповідь: податкові послаблення, пільги по орендній платі. А сьогодні нічого цього немає.
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