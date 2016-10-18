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Гібридна війна в дії: американці знову шпигували за російськими територіями

Гібридна війна в дії: американці знову шпигували за російськими територіями
Сьогодні, вісімнадцятого жовтня 2016 року, розвідувальний літак Сполучених штатів Америки здійснив черговий огляд територій Російської Федерації, цього разу – Калінінградської та Ленінградської областей, - про це replyua.net інформує з посиланням на видання «Росбалт».

Так, літак-розвідник RC-135W з бортовим номером 62-4138 (позивний - JUNO02) вилетів із авіабази Мілденхолл, розташованої у Великій Британії. Повітряне судно пройшло вздовж узбережжя Балтійського моря, особливо затримавшись поблизу Калінінградської області. Потім літак покружляв у небі над Естонією (в районі Тарту), а відтак пройшов вздовж кордону Ленінградської області. Аналогічний політ американський розвідник здійснював трьома днями раніше, п’ятнадцятого жовтня 2016 року.

Крім того, сьогодні ж ще один літак ВПС Сполучених штатів, покинувши авіабазу Гайленкірхен (Німеччина), знаходився у небі над півднем Румунії. Як стверджують оглядачі, звідти він здійснював спостереження за окупованим Кримським півостровом. Рівень радіотехнічних засобів, якими обладнано такі літаки, дозволяє вести нагляд за ситуацією на відстані кількох сотень кілометрів. Нагадаємо, останнім часом розвідувальна активність літаків США щодо РФ підвищилась в рази. Особливу увагу американців викликають окупований Крим, Калінінград та військові бази росіян в Сирії.

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