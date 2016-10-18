Російське Міноборони залило Челябінськ каналізаційними стоками

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Челябінські екологи з’ясували хто винен в грандіозному забрудненні каналізаційними стоками річки Міасс, з якої здійснюється водопостачання міста, - про це replyua.net інформує з посиланням на ресурс Каспаров.ру.Так, п'ять днів тому в приймальню екологів надійшло відразу кілька заявок від мешканців Челябінська та Сосновського району. Люди скаржились на стійкий сморід каналізації. Також місцеві жителі виявили струмок каналізаційних стоків неподалік від річки. Екологи, які виїхали на місце події, оглянули каналізаційний струмок, який, як виявилось, тече тут ще з липня 2016 року. Його довжина становить близько ста метрів, а ширина – більше трьох метрів. Як наголошують екологи, масштаби забруднення надзвичайні: навіть візуально видно, що на одному із відрізків річки стоки утворюють пляму до двохсот метрів у довжину і тридцяти в ширину. Переважна більшість рослин поблизу річки загинула.У ході дослідження, результати якого були оприлюднені сьогодні, вісімнадцятого жовтня 2016 року, захисники природи з’ясували, що винуватцем події є організація «Житлово-комунальне господарство», яке належить до структури Міністерства оборони Російської Федерації. Наразі військова і природоохоронна прокуратури порушили кримінальне провадження за фактом надзвичайної екологічної ситуації.