Захарченко знову марить: заявив про готовність бойовиків взяти штурмом Київ

Як передає replyua.net, глава самопроголошеної «ДНР» схоже не стримує себе в польоті думок та марень, так кілька годин тому ватажок сепаратистів в декількох реченнях описав боєготовність військових підрозділів «ДНР» відправитися на Київ і зі лічені години штурмом взяти столицю України.
Глава «Донецької народної республіки» розповів російським журналістам про ступінь боєздатності сил бойовиків, а також назвав організатора і цілі вбивства «Мотороли». Олександр Захарченко що боєготовність сил «ополчення» ще не була такою потужно та зібраною в єдиний кулак. Він заявив, що підрозділи «ДНР» підняті по бойовій тривозі і готові виконати головне завдання - штурмом взяти Київ над яким підняти прапор «ДНР». «Наші військові з'єднання готові взяти штурмом Київ. Ось подивитесь як це буде», - зазначив Захарченко.
Також він прокоментував вбивство одного з донецьких лідерів сепаратистів Арсена Павлова з позивним «Моторола». За словами Захарченко, ніби під копірку з Путіним, це спланована атака ВСУ, яка має на меті відвернути увагу від переговорів «нормандської четвірки» в Берліні.
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