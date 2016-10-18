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Российские СМИ подставили Элину Свитолину

Российские СМИ подставили Элину Свитолину
Юрий Сапронов, спонсор лучшей украинской теннисистки Элины Свитолиной, заявил, что спортсменку подставили представители российских СМИ, когда начали задавать вопросы о Донбассе.

Как сообщает replyua.net, в интервью КП Сапронов рассказал, что Свитолина практически не бывает в Украине, постоянно за границей, и она не может знать полную картину ситуации на Донбассе, и на «Кубке Кремля» из пресс-конференции специально исключили любые вопросы, связанные с политикой, однако уже после соревнований от журналистов шли провокационные вопросы. «Было несколько интервью за рамками пресс-конференции, и наверняка журналисты спровоцировали молодую Элину. Не исключено, что эта «акция» была тщательно спланированной, чтобы помешать Свитолиной заключить контракты. Не уверен, что это действительно была прямая речь Элины», заявил спонсор.

Напомним, что Свитолина сказала, что 97 процентов людей не знают, что творится на Донбассе, а в Донецке все в полном ужасе, везде стрельба, а в Киеве все живут и все там нормально. Сапронов отметил, что не поймет, откуда взялись эти 97 процентов, и откуда их Свитолина «вычитала».

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